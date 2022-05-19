ما تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار؟.. خبير مصرفي يجيب

بعد إعلان نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، التي أسفرت عن زيادة الفائدة على العملة المحلية، الجنيه، بنسبة 2%، تساءل الشارع المصري عن تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار، وهو ما أجاب عنه الخبير المصرفي ماجد فهمي.

فهمي: تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في صالح العملة الوطنية

من جانبه، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّ تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار إيجابي إلى حد ما، خاصةً على المدى القصير.

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في مصر، أو سعر الصرف، يتحدد وفقا لعدة عوامل، أبرزها قدرة الاقتصاد المصري على جذب أكبر قدر من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي، والتي تعرف بالأموال الساخنة، وكلما استطعنا الحفاظ على مستويات مقبولة منها، كلما استقر سعر الجنيه أمام الدولار.

الاحتياطي الفيدرالي يخطط للوصول بالفائدة على الدولار إلى 3% بنهاية 2022

وأشار الخبير المصرفي إلى خطة الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة على الدولار، منوها إلى زيادتها بنحو 0.5% خلال آخر اجتماعاته في شهر مايو الحالي، مع نيته مواصلة الزيادة حتى تصل إلى 3% بنهاية العام الجاري.

ما تأثير رفع الفيدرالي للفائدة على سعر الصرف في مصر؟

وأوضح «فهمي»، أنَّ الفيدرالي الأمريكي قرر رفع الفائدة لأول مرة منذ سنوات طويلة، والذي كانت معدلات الفائدة على الدولار تقترب لديه من الصفر أو السالب، مغيرا سياسة نقدية امتدت لعقود بضغوط أزمة التضخم العالمية، والتي لم تعاني الولايات المتحدة من مستوياتها منذ 40 عاما.

وتابع: «أمام توجهات البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفائدة على عملاتها، خاصةً الاحتياطي الفيدرالي، فلا يمكن تجاهل تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار، على الجنيه المصري ورصيد احتياط النقد الأجنبي».