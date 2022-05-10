توقعات بوفرة عالمية من فول الصويا.. شهية الصين السبب

انخفضت واردات الصين -أكبر مستهلك في العالم- من فول الصويا في أبريل بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 8.08 مليون طن متري، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وفرة متوقعة في المعروض عالمياً

كان أكبر مستهلك ومستورد لفول الصويا في العالم بطيئًا في شراء البذور الزيتية في عام 2022، إذ أظهرت البيانات أنَّ الصين استوردت 28.36 مليون طن متري من الفول في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بانخفاض 0.8% عن العام، ما يعني وفرة متوقعة في المعروض عالمياً من فول الصويا.

وكانت مستويات إنتاج الخنازير في البلاد ضعيفة مقارنة بالإفراط في إنتاج الخنازير في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تباطؤ الطلب على علف الحيوانات الذي يعتمد بشكل أساسي على فول الصويا، وفق ما ذكرته إحدى كسارات فول الصويا في التقرير.

ارتفاع أسعار الخنازير

عانت صناعة الخنازير في الصين من وباء مميت يسمى حمى الخنازير الأفريقية في عام 2018 الذي أدى إلى خفض أعداد الخنازير بنسبة تزيد قليلاً عن 50% بحلول نهاية عام 2019، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الخنازير إلى مستويات قياسية.

وبدأ عدد الخنازير في الارتفاع مرة أخرى في عام 2021 بعد بعض اللوائح الصارمة وتوحيد صناعة لحم الخنزير من قبل الصين، مما أدى إلى زيادة المعروض من لحم الخنزير منذ ذلك الحين.

توقعات بواردات بطيئة للصين

من المتوقع أنَّ تظل واردات الصين من فول الصويا بطيئة في العام التسويقي 2021-22 (سبتمبر-أغسطس)، وفقًا للمحللين من «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، إذ لا يتوقعون تعافي هوامش الخنازير والسحق في أي وقت قريب.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أنَّ تبلغ واردات الصين من فول الصويا 91 مليون طن متري في 2021-22، وهو أقل بكثير من الواردات التي بلغت 99.76 مليون طن قبل عام.