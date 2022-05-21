6 أسباب أدت لتراجع أعداد المتقدمين للحج السياحي.. اعرفها

توقع فتحي غازي، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، أن تتراجع أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، لافتًا إلى أن معدل التراجع قد يبلغ نحو 40% من الأعداد التي تقدمت للحج السياحي قبل جائحة كورونا، وتحديدًا عام 2019، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي جعلت أعداد المتقدمين للحج السياحي تقل، موضحًا أن أهم تلك الأسباب ما يلي:

عدم السماح لمن أدى الحج بالتقدم هذا العام

1-عدم السماح لمن هم فوق الـ 65 عاما بالتقدم للحج.

2- عدم السماح لمن أدى الحج قبل ذلك بالتقدم هذا العام.

3- قلة أعداد التأشيرات المتاحة للحج السياحي خلال العام الجاري، والتي بلغت 9200 تأشيرة بالمقارنة بنحو 36 ألف تأشيرة عام 2019.

4- منع بعض الفئات ممن يعانون من أمراض مزمنة من التقدم للحج.

5- ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي هذا العام.

6- عدم السماح لمن هم دون 25 عامًا بالتقدم للحج.

وكان أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف مواطن بتراجع نحو 40% عما كانت عليه عام 2019، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتسجيل اسماء المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيكون يوم الاثنين المقبل، على أن تٌجري القرعة الإلكترونية لاختيار 9200 مواطن من إجمالى المتقدمين لأداء الحج الذي تنظمه شركات السياحة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار يوم 25 مايو الجاري.

وأشار إلى أن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام تراجعت للعديد من الأسباب لعل أهمها الإشتراطات السعودية والمصرية للمتقدمين للحج، والتي حظرت تقدم من هم فوق الـ65 عامًا، وأقل من 25 عامًا، فضلًا عن من أدى الحج قبل ذلك، إضافة إلى قلة أعداد التأشيرات المخصصة للحج السياحي، والتي شهدت تراجعًا بلغ نحو 75% عما كان عليه عام 2019، وقبل حدوث جائحة كورونا.