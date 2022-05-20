السند الطيب خفيف الظل.. صفات سمير صبري في نعي أصدقائه

حرص أصدقاء الفنان سمير صبري على نعيه بصفات اتسم بها طوال حياته، وذلك عبر صفحاتهم عبر السوشيال ميديا.

يسرا: أخويا وسندي

ونعته الفنانة يسرا عبر حسابها موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت صديقي وأخويا وحبيبي وسندي القدير سمير صبري.. إحنا فقدنا قيمة فنية واجتماعية عظيمة ولن تعوض.. هتوحشني يا أغلى الناس.. ربنا يرحمك و يسكنك فسيح جناته».

بوسي شلبي: الأستاذ والمعلم

وكتبت عنه الإعلامية بوسي شلبي: «كنت الأستاذ والمعلم والأخ والصديق والبهجة في حياتنا، سلم على الغاليين يا غالي، صلاة الجنازة على الفنان الكبير سمير صبري غدا السبت بعد صلاه الظهر مسجد الشرطة الشيخ زايد، والدفن بمقابر الأسرة المنارة الإسكندرية، والعزاء الاثنين بعد صلاة المغرب مسجد الشرطة الشيخ زايد».

عبير صبري: الطيب خفيف الظل

أما الفنانة عبير صبري كتبت عنه قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحم الفنان الكبير المختلف الشامل الإعلامي المثقف والتاريخ الفني المشرف الحافل الكبير والإنسان الطيب خفيف الظل اللبق المسارع في كل اعمال الخير.. زعلانة أوي لرحيلك، ربنا يرحمك رحمة واسعة ويتجاوز عن سيئاتك ويدخلك الجنة».

شهيرة: شهم وجدع

الفنانة شهيرة كتبت: «وداعا وداعا وداعا يا سمير يا جميل يا طيب يا شهم يا جدع وقت الشدة ووقت الفرح وفي كل مواقفك الإنسانية، أنت الأول ويا نجم يا كبير متعدد المواهب تاريخ طويل بالإنجازات الفنية والإعلامية، يشهد لك به الجميع والأجمل أننا نشهد إنك أنسان مكانك الجميل ينتظرك بإذنه ورحمته وكرمه، إنا لله وإنا إليه راجعون».