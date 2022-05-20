أشرف زكي عن سمير صبري: خسرنا فنانا شاملا وإعلاميا متميزا

حالة واسعة من الحزن سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد رحيل الفنان الكبير سمير صبري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ58 عاما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحرص عدد كبير من الفنانين التوافد على الفندق لإلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل، قبل نقل جثمانه إلى مستشفى العجوزة.

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان سمير صبري، في تصريحات لـ «الوطن»، «أنعى مصر والعالم العربي وفاة الفنان والعملاق سمير صبري، كان فنان شامل ما بين التمثيل والغناء وإعلامي متميز، ربنا يصبرنا»، وعن تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته، أوضح: «كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أزمات صحية بعد خروجه من المستشفى».

أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسمير صبري قبل وفاته

وكشف نقيب الممثلين، أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل ستكون بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بالإسكندرية، بينما يقام العزاء يوم الاثنين في مسجد الشرطة.

الفنانون يودعون سمير صبري للمرة الأخيرة

وكان من بين الحضور لوداع الفنان الراحل، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يسرا، نهال عنبر، لقاء سويدان، ميريت الحريري، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى الدكتور عمر الليثي.

وكشف الكاتب الصحفي أحمد النجار تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل سمير صبري، حيث كان متواجد معه للإعداد للدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، حتى الساعة العاشرة مساء، مؤكدا أنه كان بصحة جيدة وكان يخطط للذهاب معه إلى اجتماع اللجنة النوعية للمهرجان يوم الاثنين المقبل.