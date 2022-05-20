ماذا طلب سمير صبري قبل وفاته بساعات؟.. مادلين طبر تكشف كواليس آخر مكالمة

قالت الفنانة مادلين طبر، إن آخر لقاء جمعها بالفنان القدير سمير صبري، كان يوم الأربعاء الماضي، أي قبل أقل ساعات من رحيله، ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، موضحة أنه اللقاء جاء بطلب منه، حسب ما ذكرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

سمير صبري طلب مقابلة مادلين طبري

ونشرت مادلين طبر، عبر «انستجرام»، صورة تجمعها بالفنان الراحل سمير صبري، في لقاء تلفزيوني سابق، وعلقّت عليها بقولها: «البقاء لله.. أول إمبارح، قلت له واحشني وهجيلك، أنت لسه في المستشفى بالمعادي اللي زرتك فيها».

وتابعت تفاصيل الحوار الذي دار بينهما: «قالي أنا في البيت يا مادو، وعايزك معايا في إدارة مهرجان بنظمه دلوقتي، محتاجك يا مثقفة لنص ساعة، هتكوني معايا في لقاء إذاعي».

آخر حوار إذاعي لـ سمير صبري

أضافت مادلين طبر، بأنها ردت عليه، قائلة: «تحت أمرك أستاذي، وبدأ الحوار الممتع مع المثقف الطيب الجدع الإعلامي والفنان والإنسان الأستاذ سمير صبري»، مختتمة منشورها: «بكده يبقى آخر حوار عمله قبل ما توافيه المنية، الله يرحمك وداعا يا صديقي، قلبي بيعصر ألمًا».

موعد تشييع جثمان الفنان القدير

يشيع جثمان الفنان سمير صبري، غدًا السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بأكتوبر، ويتم دفنه في مقابر عائلته بمحافظة الإسكندرية، التي ولد بها يوم 27 ديسمبر عام 1936.

وبدأ صبري، مشواره الفني في نهاية الخمسينيات، من خلال ظهوره ضمن المجاميع، في أغنية «بحلم بيك»، للفنان عبد الحليم حافظـ في فيلم «حكاية حب»، نظرًا لروابط الجيرة التي جمعت بينه ويسن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث كانا يقطنان سويًا في عمارة سكنية واحدة.