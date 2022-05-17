عماد حسين: السوشيال ميديا والطبقة الوسطى أكبر حزب معارض في مصر

قال الكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق» وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر جيد ومرحب به، لأن الأمراض المجتمعية تحل بالحوار، مبينا أن الطبيعي وجود حوار طوال الوقت، وبعد دحر الإرهاب والتطرف أصبحت الدولة قادرة على إعادة الحوار مرة أخرى، مشيرا إلى أن العودة مرة أخرى إلى تحالف «3 يوليو» أمر جيد، مؤكدا أن هناك عقلاء في المعارضة السياسية ويجب أن يكون للحكومة حوار معهم.

الحوار فرصة للانتقال إلى الأمام

وأضاف «حسين» خلال استضافته في برنامج «كلام السياسية»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «Extra News»، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن الدولة المصرية ستوجه دعوة جادة للحوار، لافتا إلى أن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أكد أن أي فوز للسلطة هو فوز للمعارضة، وهذا رأي يحترم، مشيرا إلى أنه يتمنى انتصار صوت العقل لأن الحوار فرصة للانتقال إلى الأمام وفرصة لطرح السياسة بعد فترة لم يكن فيها حديث للسياسة.

ضرورة التوافق الوطني السريع

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني لن يجعلنا دول مرفهة في يوم وليلة، ولكن سيجعل مصر تنتقل من نقطة إلى نقطة، وسط حدوث استقطاب في العالم وتطور خطير في النظام العالمي، مبينا أنه يجب تحقيق أكبر توافق وطني سريعا، مبينا أن التوافق الوطني لا يعني التأييد من خلال لافتات الأحزاب، مؤكدا أن أكبر حزب معارض في مصر هي السوشيال ميديا والطبقة الوسطى التي تريد أن تعيش لأن الأحزاب السياسية الحالية بـ«عافية» وهشة، وتقوية هذه الأحزاب سيمنع عودة الأحزاب الدينية المتطرفة.