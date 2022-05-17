رويترز: حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية في البرلمان اللبناني

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأنّ حزب الله اللبناني وحلفاؤه، يخسرون الأغلبية في البرلمان اللبناني، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

جوتيريش يدعو لتشكيل «حكومة لبنانية شاملة»

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لبنان، إلى تشكيل حكومة شاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بعد الانتخابات التي أجريت في نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلن مكتبه يوم الإثنين الماضي.

إصلاحات لازمة لتعافي لبنان

وذكر مكتبه في بيان، أنّ جوتيريش يتطلع إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة، لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق التعافي.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة البرلمان الجديد في البلاد، إلى اعتماد التشريعات اللازمة على وجه السرعة، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحكم، وشدد على ضرورة أن يعمل القادة السياسيون اللبنانيون معا/ بما يحقق مصلحة لبنان والشعب اللبناني.