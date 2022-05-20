إلهام شاهين بالأسود في تكريمها حدادا على سمير صبري: «مفيش فرصة نفرح»

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود أثناء تسلم تكريمها بجائزة المركز الكاثوليكي الخاصة، في حفل افتتاح الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، المقام الآن، وذلك بسبب الحداد على وفاة الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

وقالت الفنانة إلهام شاهين في كلمتها أثناء تسلم الجائزة، «أنا بعتز بالتكريم لأنه عن مشواري المليء بالصعاب، وفي النهاية هو مشوار مشرف ومبسوطة إني بتكرم من مهرجان المركز الكاثوليكي لأن المركز دايما واقف جنب الفن».

إلهام شاهين: «كنت محضرة فستان حلو لكن وفاة سمير صبري جعلتني ارتدي أسود»

وتابعت: «كنت محضرة فستان حلو ومختلف بس الحياة مش بتدينا فرصة إننا نفرح، فاتفاجئت الصبح أن سمير صبري الصديق العزيز توفى، اليوم 20 مايو مش هننساه أبدا».

طالب الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، خلال كلمته في إفتتاح الدورة السبعون من المهرجان الكاثوليكي بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير صبري، كما أعلن أن إدارة المهرجان قررت إهداء الدورة الحالية لروح الفنان سمير صبري مع الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وتشهد الدورة الحالية من المهرجان تكريم عدد كبير من المبدعين في مختلف المجالات الفنية من بينهم الدكتورة الإعلامية درية شرف الدين، هاني شاكر، أحمد عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد علي، محمد صبحي.

الفنانة سميرة أحمد تعتذر عن حضور افتتاح «الكاثوليكي للسينما» بسبب وفاة سمير صبري

وكانت اعتذرت الفنانة سميرة أحمد عن حضور تكريمها بجائزة الريادة في افتتاح المهرجان الكاثوليكي للسينما اليوم، بسبب وفاة الفنان سمير صبري الذي كان من المقرر أن يرافقها في الحفل، وفقا لما كشفته في تصريحات خاصة لـ «الوطن».