ليلى علوي تكشف مواقف سمير صبري الإنسانية معها «علمني الصدقة»

كشفت الفنانة ليلي علوي عبر موقع تبادل الفيدوهات والصور إنستجرام، عددا من المواقف الإنسانية للفنان الراحل سمير صبري معها، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، في صدمة لجمهوره والوسط الفني الذي تحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء.

ليلي علوي: علمني اطلع صدقة للمحتاجين

وكتبت الفنانة ليلي علوي عن سمير صبري قائلة «الدوام لله وحده، قطعت بينا وهتوحشنا يا سمير.. ربنا يرحمه ويغفرله، إنسان وفنان متميز جدا ومتعدد المواهب، بقدر إنسانيته جدا وتعلمت منه اطلع صدقة وهو اللي شاورلي على مستشفى أبو الريش، وله مكان باسمه فيها (سرير) متواجد كصدقة دايمة للمحتاجين».

إنسان لبق ومشرف

وأضافت ليلى علوي قائلة: «مانساش أبدا سؤاله عني بعد كسر كتفي وكان دايما يجيلي بأفلام نتفرج عليها ونتناقش في الثقافة والفنون، ناجح في كل مجال عمل فيه سواء الإذاعة، التليفزيون والسينما وبيدخل السعادة على قلوب الجميع. إنسان لبق ومشرف. إن شاءالله تكون في مكان أحسن وربنا يصبرنا ويصبر كل محبينك. هتوحشني أوي يا سمير».

وفاة سمير صبري

وتوفي صباح اليوم، الفنان القدير سمير صبري، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، إذ عانى من مشاكل في القلب، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل عودته إلى منزله، وكان من المفترض أن يجري عملية جراحية في القلب ولكن الأطباء رفضوا إجراء العملية الجراحية والتي تشغل خطر على صحته.

وأعلنت خبر الوفاة الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت صورة له عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، معلقة: «البقاء لله»، وستقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاة الظهر غدا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة بالإسكندرية، بينما يقام العزاء يوم الاثنين في مسجد الشرطة.