سميرة أحمد تكشف سر وفاة سمير صبري داخل الفندق

نعت الفنانة سميرة أحمد، الفنان الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد صراعٍ مع المرض، قائلة: «فنان لا يعوض، ويستحق أنّ يذكره التاريخ».

رفض العودة لمنزله بالزمالك بسبب التشاؤم

وكشفت الفنانة سميرة أحمد، لـ«الوطن»، أسباب وفاة سمير صبري، داخل أحد فنادق القاهرة، موضحة «لما خرج من المستشفى رفض يقعد في البيت عنده، وفضل أنه يروح يقعد في الفندق، كان متشائم جدًا أنه يقعد في البيت، وماكنش راضي يقولنا ليه؟ بالفعل راح قعد في الفندق، لحد ما مات النهاردة فيه».

تشييع جثمانه غدا السبت

يشيع جثمان الفنان سمير صبري، غدًا السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم دفنه بمقابر عائلته بمحافظة الإسكندرية التي ولد بها يوم 27 ديسمبر عام 1936.

وأشارت سميرة أحمد إلى أن سمير صبري كان عنده شقتين، منهم شقة في منطقة الزمالك، وكان مفترض أنه هيعمل صيانة وترميم لها، عشان هيروح يقعد فيها الفترة الجاية، لكن القدر حال دون ذلك.

وأضافت سميرة أحمد، «كنت حريصة على التواصل مع سمير صبري، كل يوم، وكنت بزوره في الفندق يوميًا، وهو كان مرتاح هناك، خصوصًا أنه كان هناك فيه خدمة وراحة والناس حواليه ومحدش بيسيبه أبدًا».

بدأ سمير صبري، مشواره الفني في نهاية الخمسينيات، من خلال ظهوره ضمن المجاميع في أغنية بحلم بيك للفنان عبد الحليم حافظ في فيلم حكاية حب مع مريم فخر الدين، نظرًا لروابط الجيرة التي جمعت بينه وبين العندليب الأسمر، حيث كان يقطنان سويًا في عمارة سكنية واحدة، ونشأت بينهما صداقة امتدت حتى رحيل عبد الحليم.