بيلعب كوتشينة مع أصحابه.. شاهد آخر صور لـ سمير صبري قبل وفاته بساعات

قالت المذيعة إيمان أبو طالب، إنها التقت الفنان القدير سمير صبري، مساء أمس الخميس، داخل الفندق الذي يقيم به، بصحبة أصدقاء مشتركين، وظلت معه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفوجئت بوفاته بعد ذلك.

سهرة سمير صبري مع أصدقائه

نشرت إيمان أبو طالب، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صور تجمعها بالراحل سمير صبري، الذي توفى اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، وظهر وهو يمارس لعبة الكوتشينة، ويرتدي نظارته الطبية.

إيمان أبو طالب تكشف تفاصيل اللقاء

علقت إيمان، على الصور: «آخر صور، وآخر لقاء جمعني بالأستاذ أمس، وجلسنا نتحدث ونضحك حتى الواحدة والنصف صباحًا، ولم أكن أعلم أنها جلسة الوداع، وآخر حوار، وآخر ضحكة، وآخر مرة نتعشى سويًا».

وأضافت مقدمة برنامج بالبنط العريض، الذي يعرض على شاشة قناة الحياة: «تركتك يا أستاذ، ونحن على موعد بلقاء اليوم الجمعة، لتشاهد حلقتي الجديدة، أحبك يا أستاذي وصديقي الغالي، ويا حبيب كل الناس، ألف رحمة ونور عليك».

ونعى عدد كبير من نجوم الفن، سمير صبري، منهم مادلين طبر، التي نشرت عبر حسابها على «انستجرام»، صورة تجمعها به، وعلقّت عليها: «البقاء لله أول إمبارح، قلت له واحشني وهجيلك، أنت لسه في المستشفى بالمعادي اللي زرتك فيها»، كاشفة أنها أكد لها أنه غادر إلى مقر إقامته، وطلب منها الحضور، لإجراء حوار إذاعي معها، بخصوص مهرجان يشرف على تنظيمه.

وأضحت أنها رد عليه: «تحت أمرك أستاذي»، متابعة «بدأ الحوار الممتع مع المثقف الطيب الجدع الإعلامي والفنان والإنسان الأستاذ سمير صبري، وبكده يبقى آخر حوار عمله قبل ما توافيه المنية، الله يرحمك وداعا يا صديقي، قلبي بيعصر ألمًا».