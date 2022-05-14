مهرجان المركز الكاثوليكي يقدم أفلامه مجانا للجمهور.. تعرف على طريقة التسجيل

قررت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، عودة تقديم عروض الأفلام لجمهور المهرجان الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل 20، من الشهر الجاري، والسماح للجمهور بحضور الندوات الفنية والتي كانت قد توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا.

دعوات مجانية لفعاليات المهرجان ببطاقة الرقم القومي

وسمحت اللجنة العليا لـ مهرجان المركز الكاثوليكي للجمهور بالحصول على الدعوات المجانية من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بموجب بطاقة الرقم القومي فقط لاغير، وشددت، من خلال بيان لها، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

انطلاق المهرجان الجمعة المقبل ويستمر 7 أيام

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 27 من الشهر الجاري، وتأتي هذه الدورة تحت شعار 70 عامًا من العطاء، وتشهد تكريم عدد من الوجوه البارزة في عالم الفن والإعلام.

تكريم إلهام شاهين ومحمد صبحي وسميرة أحمد

ويمنح المركز جائزة التميز الإعلامي للإعلامية الكبيرة دكتورة درية شرف الدين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير محمد صبحي، وجائزة الريادة السينمائية للفنانة القديرة سميرة أحمد، وجائزة الإبداع الدرامي للفنان أحمد عبد العزيز، وجائزة فريد المزاوي للمخرج مجدي أحمد علي، وجائزة المركز الخاصة لـ الفنانة إلهام شاهين.

تكريم منى زكي ومحمد ممدوح وأمينة خليل

كما يمنح المركز جائزة الإبداع الفني للفنان هاني شاكر، وتكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ومنح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة منى زكي عن دورها في مسلسل لعبة نيوتن، والفنانة أمينة خليل عن دورها في مسلسل خلي بالك من زيزي، والفنان محمد ممدوح عن دوره في مسلسل خلي بالك من زيزي.