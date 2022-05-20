فصل التيار الكهربائي عن أكثر من 15 قرية وتابعا بـ4 مراكز في كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن أكثر من 15 قرية وتابع في 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ ودسوق وفوه وبيلا، غداً السبت، الموافق 21 مايو الجاري.

فصل الكهرباء في بيلا وشرق كفر الشيخ

ووفقا لبيان غرفة العمليات الرئيسية فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي محطة محولات منشية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، بدءً من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي عن منشية الجرايدة، والترزي، وسريوة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشة شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل منشة الشرقية ومنشة الغربية وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر مجر بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية كفر مجر.

إخطار أهالي كفر الشيخ بموعد انقطاع الكهرباء

بينما سيجري فصل التيار الكهربائي عن مغذي العمار بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل البورصة وقرية العمار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي سنديون بفوه، وتتأثر بالفصل قرية سنديون وتوابعها.

وقالت غرفة العمليات ومركز الأزمات، إنه يتم التنسيق مع شركة كهرباء كفر الشيخ، وذلك لإعلام المواطنين بمواعيد فصل التيار الكهربائي، حيث يجرى ذلك عن طريق إخطار الوحدات المحلية لإعلامها المواطنين عبر الصفحات الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضافت الغرفة أنه يجري إخطار المواطنين قبل فصل الكهرباء بيوم وذلك لقيامهم بفصل الأجهزة الكهربائية منعا لاحتراقها حال عودة التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.