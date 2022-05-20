فصل التيار الكهربائي عن 20 منطقة وقرية في كفر الشيخ لأعمال الصيانة

فصلت مديرية الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، اليوم الجمعة، التيار الكهربائي عن أكثر من 20 منطقة وقرية وتابع بمركزي كفر الشيخ وقلين، بحسب ما أعلنت عنه غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ.

فصل التيار الكهربائي عن 7 مغذيات تابعة لمركز قلين

وذكرت غرفة العمليات في بيان لها، أنه جرى فصل التيار الكهربائي عن 7 مغذيات تابعة لمركز قلين لمدة 4 ساعات، من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة 11 صباحا، ويتأثر بعملية الفصل مناطق وقرى بتوابعها وهي «مستشفى قلين المركزي، طب الأسرة، منطقة قلين البلد، منطقة دابر الناحية، المطافي، قرية ميت الديبة وتوابعها، قرية الشقة وتوابعها، والمنشية الكبرى وتوابعها».

بينما جرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي المساكن بشرق مدينة كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل 6 مواقع ومناطق سكنية، وهي «إدارة المرور ومحطة الغاز ومنطقة الزهور، ومنطقة الاستاد وعمليات المهندسين أمام مركز الشرطة، وعمارات الأوقاف أمام الاستاد».

إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء في كفر الشيخ

وقالت شركة الكهرباء إنه يجري إعلام المواطنين بمواعيد ومدة انقطاع الكهرباء قبلها بوقت كاف حتى يدبرون احتياجاتهم ويفصلون الأجهزة الكهربائية منعا لتضررها، وذلك عن طريق إرسال إشارات للوحدات المحلية ومجالس المدن.

يذكر أنه جرى قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالمحافظة خلال اليومين الماضيين، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة، ضمانا لعدم انقطاع التيار خلال فصل الصيف.