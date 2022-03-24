فصل التيار الكهربائي عن10 قرى في كفر الشيخ لأعمال الصيانة.. اليوم

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن 10 قرى وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز «مطوبس، دسوق، الرياض ،بيلا، قلين، بلطيم، سيدي سالم، كفر الشيخ».

ووفق بيان صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، تضمن الإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها، حيث ‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 10 قرى وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحًا، حتى الساعة الثالثة عصرًا، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى صندلا بكفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرى «صندلا» وتوابعها، إلى جانب فصل التيار الكهربائي عن مغذى البياض شمال دسوق، وتتأثر بالفصل قريتي «البياض والطراوي»، فضلا عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي المجد55 بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قروي المجد وتوابعه.

فصل التيار الكهربائي عن مغذي الإبعادية

كما سيجرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي الإبعادية بالحامول، وتتأثر بالفصل قريتي الابعادية و36، وفصل التيار الكهربائي عن البرانيه بمطوبس، وقمسيون شرق وأبو دونيا، ومغذي لث الرياض، ومغذي كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل قريتي الخادمية والشمارقه.

كما ستم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السخامي سيدي سالم « لاصفير، البرية، أبو غانم» وقرية الراية بالرياض، وقرية حصة الغنيمي وتوابعها.