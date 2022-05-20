إزاي تعرف بطاقتك التموينية محتاجة تحديث رقم الهاتف ولا لأ؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية يونيو المقبل، مهلة أخيرة للمواطنين من أجل تحديث بياناتهم وتسجيل رقم هاتف باسم صاحب البطاقة التموينية، وفقا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ويتساءل البعض عن كيفية التأكد من أن بطاقتهم تحتاج إلى تحديث أم لا؟.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» كيفية التأكد من أن بطاقتك التموينية تحتاج إلى تحديث وتسجيل رقم الهاتف.

كيف تتأكد أن بطاقتك التموينية تحتاج إلى تحديث؟

عند الصرف من أحد منافذ التموين أو أكشاك العيش، انظر إلى بون صرف الخبز أو السلع ستجد رسالة تطالبك بإدخال رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة، وفي حالة عدم طلب التحديث ستظهر لك رسالة بأن رقم البطاقة التموينية ليس له بيانات تحديث.

وعليك الدخول إلى موقع "دعم مصر" لتسجيل البيانات وتحديثها، وستجد رسالة قبول رقم المحمول، ويعني ذلك أن الرقم مسجل في إحدى الشركات، وفي حالة عدم القبول ستظهر رسالة تطالبك بإدخال رقم المحمول، وهذا يعني أن هاتفك غير مسجل، وعليك التوجه لشركة الاتصالات التابع لها للتحديث.

عند التوجه لشركة الاتصالات عليك مراجعة بيانات خطك وعند التأكد من أن الخط الذي تستخدمه غير مسجل باسمك يمكنك أن تنقل ملكيته لك عن طريق تقديم طلب تسجيل الخط باسمك، ثم قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، والإجابة عن الأسئلة التي سيوجهها لك موظف خدمة العملاء من أجل التأكد من استخدامك للخط.

- بعدها سيجري توقيع عقد مع الشركة وتسجيل رقم خط المحمول باسمك لتقوم بتحديث البيانات عبر موقع دعم مصر بعد امتلاك رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة.

يذكر أن وزارة التموين قد قررت فتح التحديث إلكترونيًّا عبر موقع دعم مصر، بدلا من اقتصارها في السابق على مكاتب التموين، تجنبا للزحام، ويأتي مد المهلة للتحديث وفقا لما قاله "مصيلحي" للتيسير على المواطنين واستكمال الدعم المقدم لهم.