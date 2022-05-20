آخر صورة لـ سمير صبري مع أصدقاء العمر.. شمس البارودي تكشف التفاصيل

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، كواليس الصورة الأخيرة، التي جمعتها بالفنان الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، إذ نشرتها عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، وظهر فيها عدد من الفنانين، بينهم زوجها الفنان حسن يوسف، والفنانة سميرة أحمد.

سمير صبري مع شمس البارودي

كتبت شمس البارودي، في تعليقها على الصورة: «يوم الأربعاء 15 مايو، جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض في نادي الجزيرة، جلس سمير صبري يحكي ذكريات جميلة، أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف، وإخراج حسن الإمام».

وتابعت: «ضحكنا كثيرا وأمس اتصل بحسن وأجري معه حديث إذاعي مطول، ثم صدمنا اليوم، صعدت روح سمير صبري لبارئها، رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي ابن الأصول».

لحظات الفنانون الأخيرة مع سمير صبري

نشر عدد كبير من الفنانين، صورهم مع الفنان الراحل سمير صبري، مؤكدين أنه كان بصحة جيدة، ومن بينهم الإعلامية إيمان أبو طالب، التي قالت إنها تواجدت برفقته حتى الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بصحبة عدد من الأصدقاء المشتركين، قبل أن يصدمها خبر رحيله بعد ساعات من جلستها الأخيرة معه.

وقال الكاتب الصحفي أحمد النجار، إنه اجتمع بالفنان الراحل، قبل ساعات من رحيله، في جلسة عمل الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، للإعداد إلى اجتماع اللجنة النوعية للمهرجان، الذي كان من المقرر أن يحضره الإثنين المقبل.

وأكدت الفنانة سميرة أحمد، أن الفنان الراحل، كان من المقرر أن يرافقها في تكريمها بحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الـ70، المقام اليوم، لذلك اعتذرت عن الحضور.