وصية الفنان سمير صبري قبل وفاته للمخرج محمد التركي

كشف المخرج محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يبث عبر أثير الإذاعة المصرية والذي كان يقدمه الفنان الكبير سمير صبري،عن وصية الفنان الراحل له قبل وفاته.

وصية سمير صبري

وقال المخرج محمد تركي، لـ«الوطن »: «وصية سمير صبري لي لا تعتبر وصية كما يرددها البعض ولكن تربطني صداقة قوية مع الفنان الراحل منذ سنوات طويلة، وإحنا من بلد واحدة إسكندرانية زي بعض وكان دائما عندما يأتي إلى الإسكندرية يقضي اليوم معي ومع أولادي، وفي يوم كان يقوم ببعض التصليحات في التربة في طريق المنارة بالإسكندرية واصطحبتي معه وقتها فهي تربة أسرته ومكان مدفن والدته».

وأضاف «تركي» قائلا: «وكان الموضوع منذ عام ونصف تقريبا، وقتها أعطاني رقم التربي وقالي أنت اللي هتقف على غسلي لأنه يعتبرني بمثابة ابنه، ولم تأتِ المقولة في إطار الوصية أبدا وهذا واجبه علي لأنه كان يعتبرني ابنه».

وفاة الفنان سمير صبري

ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري صباح اليوم عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث عانى منذ عام تقريبا من مرض السرطان وأخذ جرعات كيماوي والتي أثرت بشكل كبير على قلبه، وكان من المقرر أن يجري عملية جراحية في القلب الفترة الماضية وتم تأجيلها 3 مرات بأمر الأطباء لأنها عملية دقيقة وصعبة في ظل تدهور حالته الصحية، ليخرج من المستشفى ويعود إلى استئناف عمله ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد الفنادق في القاهرة.

نجوم الفن ينعون سمير صبري

وتحولت صباح اليوم صفحات الفنانين عبر السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للفنان الراحل، والذي أجمعوا أنه يتمتع بصفات الشهامة والطيبة وخفة الظل، ومن أبرز الفنانين الذين حرصوا على نعيه ليلى علوي، يسرا، بوسي شلبي، شريهان، سماح أنور وغيرهم.