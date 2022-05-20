«الصحة العالمية»: جدري القرود ينتشر بين المثليين والمخنثين في أوروبا

قالت صحيفة «إندبندنت»، البريطانية إن الاجتماع الطارئ المرتقب لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس جدري القرود سيبحث أسباب ارتفاع حالات الإصابة، وسط المثليين والمخنثين من الرجال في عدة دول أوروبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت لاجتماع طارئ لبحث تطورات مرض جدري القرود بعد تضاعف حالات الإصابة به في بريطانيا ووصول إجمالي عدد الحالات 20 إصابة مؤكدة.

تتبع ارتفاع الإصابات بين المثليين والمخنثين يهدف للحد من انتشاره

وأكدت صحيفة «ديلي ميل»، في تقرير أمس، أن السلطات الصحية البريطانية تحقق في سبب ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود في «الساونات والحانات»، بين المثليين والمخنثين.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق في الواقعة يأتي، في إطار التحركات لتتبع المرض والعمل على الحد من انتشاره من قبل السلطات البريطانية.

التحقيق في أماكن زارها 6 رجال مثليين

وأوضحت «ديلي ميل» أن رؤساء الصحة في المملكة المتحدة يقومون بالتحقيق في الأماكن التي زارها ستة رجال مثليين وثنائيي الجنس ثبتت إصابتهم خلال الأسبوع الماضي، وهذه الأماكن تشمل الحانات والنوادي والساونا، بحسب تحديث نشرته منظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 6 من تسع حالات مؤكدة في بريطانيا مارسوا الجنس مع رجال، حيث يقول المسؤولون إن الأمر يوحي بشدة أن جدري القرود ينتشر في الشبكات الجنسية.

جدري القرود ينتشر بين المثليين في دول أوروبية أخرى

وقالت صحيفة «ديلي ميل»، إنه ثبت إصابة سبعة رجال مثليين أو ثنائيي الجنس في إسبانيا وتسعة ذكور معظمهم من الشباب في البرتغال، وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اليوم، نداءً مباشرًا للرجال ليكونوا يقظين من ظهور طفح جلدي جديد على وجوههم أو أعضائهم التناسلية.

ويخشى الخبراء من أن الحالات المعروفة هي قمة جبل الجليد لأن غالبية المرضى غير مرتبطين ببعضهم البعض، مما يشير إلى احتمالية انتشار المرض على نطاق أوسع.