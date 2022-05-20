الصحة: نتابع الموقف الوبائي لـ جدري القرود.. ولا إصابات حتى الآن في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا تتعلق بظهور حالات متفرقة مصابة بجدري القرود في بعض دول العالم، موضحا أن الفيروس المتسبب في جدري القرود قريب للغاية من الفيروس المتسبب في الإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال ويسبب أعراضا تشمل ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم الفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى وأنه لا يوجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود.

اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، أنه تم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم، موضحا أن الفيروس مستوطن بغرب ووسط إفريقيا، ونادرا ما يصل إلى قارات أخرى، وعندما يحدث ذلك فإن حالات تفشي المرض تكون قليلة للغاية ويتم قياسها بأرقام فريدة، مؤكدا أن فيروس جدري القرود غير مشابه لطبيعة فيروس كورونا، فالأخير كان غير معروف تماما عند ظهوره لأول مرة لكن جدري القرود معروف لنا: «لدينا خبراء متخصصين في التعامل معه».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق وهو ما يجعل أنه من غير المرجح تحوله لجائحة عامة مثل كوفيد 19.

متوسط عدد المصابين بالعدوى من شخص مصاب أقل من 1

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من مشخص مصاب أقل من 1، ما يعني أن التفشي من الممكن أن يتلاشى بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من الإصابة بفيروس جدري القرود في أماكن ظهور حالات مصابة ودول توطن المرض هي تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس بما في ذلك الحيوانات المريضة أو التي عثر عليها ميتة في المناطق التي يحدث فيها جدري القرود.

وشدد على تجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوانا مريضا وعزل المرضى المصابين بالفيروس عن الآخرين المعرضين لخطر الإصابة وغسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام معظم اليدين المعتمد على الكحول واستخدم أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات عند رعاية المرضى واتخاذ إجراءات الحجر البيطري للحيوانات المصابة.