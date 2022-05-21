أسعار الفاكهة اليوم السبت 21-5-2022 في الأسواق المحلية

يقبل الناس على شراء الفاكهة بكثرة خلال فصل الصيف خاصة وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث يشتهر هذا الموسم بانتشار العديد من أصناف الفاكهة مثل البطيخ والمانجو والعنب والمشمش، لذا يقبل الكثيرون على الشراء والتساؤل عن أسعار الفاكهة بشكل دوري.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022 في الأسواق المحلية لتقديم الخدمات للراغبين في تناول الفاكهة نظرا لمذاقها وعشقهم لها بالإضافة إلى احتوائها على فيتامينات ومعادن تمد الجسم بفوائد عديدة.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- وصل سعر العنب الأحمر إلى 35 جنيها في بعض الأسواق.

وسجل سعر العنب الأخضر نحو 30 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الفراولة إلى 15 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيوي بين 30 و38 جنيهًا.

- تراوح الأناناس بين 30 و45 جنيهًا.

- يبدأ سعر البطيخة الواحدة من 25 و45 وصولًا إلى 60 جنيهًا.

- وصل سعر البرقوق الأحمر إلى 45 جنيهًا.

كما وصل سعر البرقوق الأصفر إلى 25 وصولًا إلى 33 جنيهًا في بعض المناطق وحسب جودته أيضًا.

- تراوح سعر التفاح الأخضر والأحمر بين 18 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من المانجو المستوردة بين 35 و60 جنيهًا، حسب نوعها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الموز بين 10 و15 جنيهًا والمشمش البلدي بين 25 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكنتالوب بين 7 و8 جنيهات.

وتراوح سعر الخوخ البلدي بين 8 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

وفيما يلي أسعار الفاكهة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

سجل سعر كمثرى لبناني نحو 25 جنيهًا.‏‎

كما سجل سعر التفاح الأحمر الإيطالى نحو 30 جنيهًا.

برتقال بلدي نحو 5 جنيهات.

وجاءت الفراولة بـ 11 جنيهًا.

جوافة 15 جنيها.

خوخ 8.5 جنيه.