أسعار الدواجن اليوم السبت 21-5-2022 في مصر

الحصول على البروتين أمر مهم لصحة الجسم، ويحرص على تناوله الكثيرون إذ يتواجد في اللحوم الحمراء والبيضاء بمشتقاتها، لذا يبحث الناس بشكل يومي عن أسعار الدواجن نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الأخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير في السطور التالية، أبرز أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة اليوم السبت الموافق 21 مايو من عام 2022.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق التجارية والمحلات التجارية اليوم السبت الموافق 21 مايو الحالي، كما يلي:

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم السبت إلى 75 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الفيليه اليوم السبت بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الدجاج اليوم السبت بين 42 و48 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم السبت بين 82 و100 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك، اليوم السبت؛ بين 48 و52 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم السبت، تراوح بين 50 و55 جنيهًا.

- وصل سعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلو جرام اليوم السبت إلى 77 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت فقد سجلت تباينا في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في محافظات مصر المختلفة، اليوم السبت 21-5-2022، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت بين 2.2 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم السبت بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكتكوت الساسو الواحد اليوم السبت بين 2.75 و3.25 جنيه.

أسعار كبدة الدجاج اليوم

وصل سعر كيلو كبدة الدجاج اليوم السبت إلى 85 جنيها، فيما وصل سعر الكيلو من القوانص إلى نحو 67 جنيهًا.