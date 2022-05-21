خبير مصرفي يقدم نصائح للمواطنين لاستثمار أموالهم: عائد يصل لـ20%

وجه الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية بعض النصائح للمواطنين لتسهيل عملية استثمار أموالهم، مشيرًا إلى أن العالم يمر بأزمة استثنائية موجهًا سؤال لأي شخص معه أموال «محتاج تستثمر ولا محتاج تتدخر؟»

صناديق الاستثمار حققت أعلى من عائدات البنوك

وأوضح «شوقي» خلال لقاء مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن من يحتاج استثمار أمواله عليه التوجه بها للبنوك والاستثمار في صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، لافتًا لوجود أكثر من 100 صندوق استثمار داخل السوق، مشددًا أن عوائدها حققت أكثر من عوائد البنوك خلال عام 2021.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن صناديق الاستثمار هي عبارة عن محافظ يتم تجميع الأموال فيها من خلال البنك وتتعامل مع شركات متخصصة تستثمر بها في البورصة بشرط أنها تتعامل في معدلات عائد مقبولة، مشيرًا أنها حققت عائدات وصلت لـ20%.

مفيش أي استثمار آمن بشكل كبير معادا الادخار في البنوك

وأشار الخبير الاقتصادي أن أي استثمار يكون فيه مخاطر تكون أحيانًا مخاطر مدروسة وأحيانًا أخرى مخاطر غير مدروسة، مشددًا على أن المخاطر التي تتعرض لها الأموال عند المستريح غير مدروسة، مضيفًا: «مفيش أي استثمار آمن بشكل كبير معادا الادخار في البنوك».

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك شهادات الـ18% في القطاع المصرفي والتي تحقق له معدل عائد حقيقي والتي تتجاوز معدلات التضخم 13.1% إذ يتبقى 5% للمواطن.