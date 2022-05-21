سلمى الشماع: «لو مشينا على منهج سمير صبري في الإعلام الحياة هتتغير»

نعت الإعلامية سلمى الشماع الفنان الكبير الراحل سمير صبري، متذكرة المواقف الإنسانية التي كشف عنها المقربون من سمير صبري، مؤكدة على أن سمير صبري رحل بجسده ولكن ما تركه سيجعله باقي بيننا.

سمير صبري ساب لنا منهج

وأضافت «الشماع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، «سمير صبري كان بيعلمنا وساب لنا منهج لو مشينا عليه في الإعلام الحياة ممكن تتغير».

وحكت سلمى الشماع عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري مشيرة إلى أنها أول ما عملت في التلفزيون في السبعينات كان في برنامج الكاميرا هناك، وبعدها بشهرين اختاروها للمشاركة في برنامج النادي الدولي مع الفنان الراحل، معقبة: «ده مشوار طويل أنا اتعلمت منه وأنا تقريبًا كنت مش عارفة حاجة، وكنت صحفية لسة متخرجة ومعنديش خبرة خالص بس رماني في البحر، واضطريت أعوم واضطريت اتعلم منه حاجات كتير جدًا».

يمتلك كل المهنية والاحترافية الموجودة لدى النجوم العالميين

واعتبرت سلمى الشماع أن سمير صبري لا يمكن تقييمه، موضحة: «هو أكبر من إن إحنا نقيمه»، مشيرة إلى أن النموذج العالمي الذي يمكن متابعته ومحاولة إخراج شبيه له هو نموذج سمير صبري، لأنه يمتلك كل المهنية والاحترافية الموجودة لدى النجوم العالميين.

وأشارت إلى أن سمير صبري ظل لآخر مشواره متفرد ومتميز في مهنيته واحترافه، ويمتلك مقاييس عالمية من ثقافة واسعة من حوار ومعلومات متنوعة في كل الاتجاهات، ولديه مواهب فنية ويرقص ويغني ويمثل وقادر على خلق حوارات مع مجاميع».