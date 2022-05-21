آخر صورة للفنان سمير صبري على فراش المرض.. «بيقرأ قرآن»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آخر صورة للفنان الراحل سمير صبري وهو يتلو القرآن الكريم على فراش المرض في أثناء احتجازه داخل أحد المستشفيات في القاهرة، والذي كان من المفترض خضوعه فيها لجراحة في القلب، إلا أن الأطباء قرروا تأجيلها بسبب خطورتها على حياته.

وتُشيع جنازة الفنان الراحل سمير صبري، غدا السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة بمنطقة المنارة في الإسكندرية استجابة لوصيته، حيث تم تنظيف المدفن، أمس الجمعة، استعداداً لاستقبال الجثمان خلال الساعات القليلة المقبلة.

تفاصيل وفاة الفنان سمير صبري

وفاضت روح سمير صبري إلي بارئها في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك رغم سهره مع عدد من أصدقائه حتي الساعة الثالثة فجراً، وبعدها جلس مع مساعده الخاص قبل أن يخلد للنوم، حيث وافته المنية أثناء نومه عن عمر يناهز 86 عام.

وحرص عدد من النجوم علي إلقاء نظرة الوداع علي جثمان الفنان سمير صبري، ومنهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يسرا، ميرفت أمين، لقاء سويدان، وذلك قبل نقل الجثمان إلي ثلاجة الموتى بمستشفى العجوزة.

شمس البارودي تكشف كواليس آخر لقاء جمعها بسمير صبري

وفي السياق ذاته، نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي آخر صورة جمعتها بالفنان الراحل سمير صبري، قبل أيام، داخل نادي الجزيرة الرياضي، وذلك في وجود زوجها الفنان حسن يوسف والفنانة سميرة أحمد، مؤكدة أن سمير صبري سرد حكايات عديدة عن مشواره الفني، واصفة إياه بالرجل المخلص الجدع الخلوق.