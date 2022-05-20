سمير صبري سجّل آخر حلقات برنامجه الإذاعي مع حسن يوسف قبل وفاته بساعات

سجّل الفنان سمير صبري، قبل ساعات من وفاته اليوم الجمعة، حلقة إذاعية مع الفنان حسن يوسف، والتي استعاد من خلالها كل منهما حكايات عن مشوارهما الفني وعلاقتهما بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك في إطار برنامج ذكرياتي الذي كان يقدمه الفنان الراحل على محطة إذاعة الأغاني كل يوم ثلاثاء.

سمير صبري وحسن يوسف يلتقيان بشكل دائم في نادي الجزيرة

جمعت صداقة قوية بين النجمين حسن يوسف وسمير صبري، وتكررت لقاءاتهما داخل نادي الجزيرة بصحبة عدد كبير من الفنانين بشكل شبه يومي منذ عدة سنوات، وكان آخر لقاء داخل النادي أول أمس الأربعاء، حيث اتصلت الفنانة سميرة أحمد بالنجم سمير صبري وطلبت منه الحضور، وجاء على كرسيه المتحرك بصحبة مساعده.

آخر لقاء بين سمير صبري وحسن يوسف عن العندليب الأسمر

وقال حسن يوسف، حسب تصريحات تليفزيونية، إن اللقاء شهد أحاديث مطولة عن الفن والحياة، وطوال اللقاء كان سمير صبري يضحك ويسرد ذكرياته منها مسلسل العسل المر الذي قام ببطولته أمام الفنانة شمس البارودي زوجة حسن يوسف.

وأشار إلى أنه سجَّل حلقة مع سمير صبري، لبرنامجه الإذاعي مساء الخميس، وتحدثا فيه سويًا عن عبد الحليم حافظ، وذكرياتهما معًا، حيث جسَّد حسن يوسف شخصية الشقيق الأصغر للعندليب في فيلم الخطايا، ومن أجل هذا الدور مكث في شقته بصحبته فترة طويلة لحدوث ألفة بينهما.

فيما شاءت الأقدار أن يقطن سمير صبري، في نفس العمارة السكنية التي يعيش بها عبد الحليم حافظ، والذي قدم له في البداية باعتباره شابا إنجليزيا اسمه بيتر، حتى اكتشف العندليب الأمر ونشأت بينهما صداقة، جعلته يستعين بـ سمير صبري ليقف ضمن مجاميع أغنية بحلم بيك في فيلم حكاية حب، ليبدأ بعدها مشوار سمير صبري.

وسجّل سمير صبري، عددا من حلقات برنامجه الإذاعي ذكرياتي مع عدد من النجوم في الساعات الماضية منهم حسن يوسف، مادلين طبر.

يُشيَّع جثمان سمير صبري، ظهر غد السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور مكثف من نجوم الفن والإعلام والثقافة وجمهور ومحبي الفنان القدير.