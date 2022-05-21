هاني الناظر يكشف طرق الوقاية والعلاج من جدري القرود: المطهرات فعالة

تحدث الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث عن مرض جدري القرود، وكشف بعض المعلومات عن المرض وأساليب الوقاية، وذلك خلال منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونفى الناظر وجود أي حالات بجدري القرود في مصر قائلًا: «أولًا، وقبل التعرف على المرض اطمئن حضراتكم إنني وزملائي أطباء الأمراض الجلدية وبالتواصل مع زملائي على مستوي الجمهورية ومع أطباء الأطفال والحميات لم نرصد حتى هذه اللحظة أي حالات إصابة بهذا المرض في مصر والحمدلله».

طرق انتقال المرض والإصابة به

وكشف «الناظر» عن طرق انتقال المرض والإصابة به، موضحًا: «الحالات التي تم رصدها في بعض البلاد الأوروبية وأمريكا محدودة حتى الآن، ثالثا الڤيروس المسبب لجدري القرود من نفس عائلة فيروسات الجدري وجدري البقر والجديري، وينتقل للإنسان عن طريق الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية أو الجلد عند التلامس المباشر مع الإنسان المصاب أو ملابسه أو أدواته الشخصية، خاصة إذا كان هناك جروح في الجلد، وقد ينتقل المرض من القوارض مثل الفئران ومن القرود المصابة».

أعراض مرض جدري القرود

وتحدث الناظر عن أعراض المرض، مشيرًا إلى أنه يتنتهي دائمًا بالشفاء عدا حالات قليلة جدًا تموت بسبب المرض، موضحًا: «الأعراض تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة مع صداع وتكسير وإرهاق عام، والتهاب في الغدد الليمفاوية، ويعقب ذلك ظهور طفح جلدي على هيئة حبوب حمراء يتحول إلى فقاقيع مائية، ثم بثور صديدية ويستمر حوالي عشر أيام تزداد لتصل عشرين يومًا في بعض الحالات، وأغلب الإصابات تنتهي بالشفاء إلا حالات نادرة قد يؤدي المرض للوفاة».

طرق الوقاية والعلاج

وشدد «الناظر» على أن المطهرات لها دور فعال في الحماية من المرض، وتحدث عن العلاجات التي يحصل على المريض، قائلًا: «خلال فترة المرض يطالب المريض بالراحة التامة مع تناول السوائل والمسكنات ومضادات الهستامين، والأدوية المقوية للمناعة والكريمات الموضعية المطهرة» مشددًا على أن المطهرات المنزلية فعالة في الحماية من الفيروس.