أنشطة قصور ثقافة جنوب سيناء.. حرف يدوية وورش تعليم وعروض فنية للأطفال

قال أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، إن الأنشطة الصيفية في بيوت وقصور الثقافة بجنوب سيناء بدأت فعالياتها، لا سيما في الوديان، حيث جرى تنظيم قوافل ثقافية في الوديان تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وبدعم من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، من أجل الوصول بالمنتج الثقافي إلى ربوع سيناء.

وتابع «فريج»، في تصريحات خاصة اليوم السبت، بأن إقليم القناة وسيناء الثقافي أعطى إشارة البدء لانطلاق قوافل الوديان، والتي بدأت فعالياتها الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل في كل وديان مدينتي نويبع ودهب.

ماراثون رياضي وعروض فنية

وقال وكيل وزارة الثقافة، إن بيت ثقافة نويبع استقبل القافلة الثقافية وفريق العمل المنفذ للفعاليات، وذلك لتنفيذ البرنامج الذي يتضمن اكتشاف مواهب الأطفال من أهالي نويبع من هواة إلقاء الشعر والرسم والأداء الاستعراضي والغناء والترانيم والإنشاد، مشيرا إلى تنفيذ ورش تعليم الرسم والاإلقاء والعزف الموسيقى والتمثيل وورش المرأة (تفصيل - نول).

ونفذ الأطفال بمدينة نويبع ماراثون رياضي يحملون من خلاله لوحاتهم التي رسموها بأنفسهم عن طبيعة الحياة البدوية والساحلية بمدينة نويبع، في رسالة سلام ومحبة من اأطفال نويبع للعالم.

تعليم الحرف اليدوية

وأكد أحمد فريج، أن بيت ثقافة دهب نفذ ورش فنية لأطفال دهب، وورش اكتشاف المواهب وتعليم المرأة السينائية، وورش الخياطة والتطريز والنول، ورشة التفصيل التي أُستخدم فيها كريب أسود وتشكيلة خيوط مختلفة وفكرة الورشة هيا عمل مجموعة متنوعة من العبايات السينائية، مشيرا إلى أن الفعاليات بدأت أمس الخميس ومستمرة الأحد المقبل.

وتابع، بأنه في إطار استمرار ورشة اكتشاف المواهب في الرسم تم تنفيذ لقاءات حوارية وصالون ثقافى للشاعرتين فكرية غانم وفاتن متولي، وورشة أدبية لاكتشاف المواهب في الشعر والقصة والنثر والمقال والتمثيل والغناء يديرها رحاب الشيخ، وجرى عمل مسرحيتين ، مسرحية عن الوعي المروري واحترام إشارة المرور والحفاظ علي السلامة والأمن، ومسرحية أخرى عن النظافة والحفاظ على الأماكن العامة.

توفير ماكينات خياطة

وقال اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب في تصريح لـ«الوطن»، أنه تعهد بتوفير الماكينات والتجهيزات اللازمة التي تستوعب عدد السيدات المشاركة في ورش المرأة من أهالي مدينة دهب، مشيدا بالحركة الثقافية المتميزة والحدث الكبير الذي يجوب ربوع وديان جنوب سيناء،