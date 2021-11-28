مدير «ثقافة جنوب سيناء» يشهد ختام فعاليات أعياد الطفولة لذوي الهمم

قال أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لإستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الخدمات الثقافية المقدمة لهم.

وأضاف «فريج» في تصريحات خاصة، أنه حضر حفل ختام فعاليات ورشة أعياد الطفولة لذوي الهمم التي جري تنظيمها بقصر ثقافة طور سيناء، وجرى توزيع الجوائز العينية على المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاحتفالية، حيث استقبل القصر طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع بجنوب سيناء، بحضور مدير المدرسة يوسف عابدين، والقيادات الثقافية بالمديرية، متابعا أن الحفل تضمن عرض فيلم كرتون «الفريق نون» بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة، وجرى توزيع الجوائز العينية والهدايا على المشاركين في فعاليات الورشة من ذوي الهمم.

لوحات فنية ومجسمات

وقال وكيل وزارة الثقافة بجنوب سيناء، إن الفعاليات بدأت الأسبوع الماضي لمدة 4 أيام، وجرى إعداد برنامج لذوي الهمم تحت إشراف أسماء صلاح.

وأوضح أنه جرى القيام بتصميم لوحات فنية مجسمة باستخدام أدوات فنية بسيطة منها الناصبيان، بهدف تنمية المهارات الفنية واليدوية لعدد 16 طالبا من ذوي الهمم وتمكينهم فنيا.

فتيات جنوب سيناء تتألق في ملتقى ثقافة وفنون المرأة بالأسمرات

وتابع أحمد فريج، أن مجموعة من فتيات جنوب سيناء شاركت في فعاليات الملتقى الحادي عشر لثقافة وفنون المرأة بقصر ثقافة الأسمرات بالقاهرة، والذي تنظمه الإدارة العامة للمرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ضمن مشروعات أهل مصر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021.

وأوضح أن الملتقى تشارك في فعالياته مجموعة من فتيات محافظة جنوب سيناء، بإشراف أماني عبد الفتاح، مسئول المرأة بفرع ثقافة جنوب سيناء، وتضمن الملتقى عدد من الورش الفنية، منها ورش للخيامية والطباعة والحلي التراثي وتعليم مبادئ المسرح وورش حكي عن المرأة المصرية عبر العصور، بالإضافة إلى عدد من الزيارات لأهم معالم القاهرة ومجموعة من الجولات الحرة.