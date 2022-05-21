تداول صورا مزعومة لامتحان الفيزياء لطلاب أولى ثانوي 2022

تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا زعموا أنها لامتحان مادة الفيزياء، الذي يعقد ورقيًا وإلكترونيًا في المدارس المجهزة.

ويأتي الامتحان بنمط الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، إذ وضعت الأسئلة المقالية من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

متابعة الامتحانات

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، موضحًا أن الغرفة لديها تنسيق كامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية للوقوف على سير الامتحانات.

الامتحانات المتداولة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الوزارة تحقق في الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف مدى صحتها، موضحًا أنه في حالة ثبوت صحة التسريب سيتم تطبيق قانون الغش على الطالب وإحالة الموظف المسؤول إلى التحقيق.

ولفت إلى أن الامتحانات ترسل بأكواد مختلفة للطلاب لمنع التسريب، موضحاً أن الأكواد يتم تسليمها للطلاب قبل انطلاق الامتحان بوقت كافي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية: «نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش»، مؤكداً أنه سيتم تطبيق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بالغش وسيتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان والذين اخفقوا في عملهم أو ساعدوا على هذا.