انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة.. البداية بـ«العربي»

انتهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ اليوم السبت الموافق 21 مايو الجاري، وتعقد ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وقال ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بالمحافظة، إن الامتحانات وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتركز الأسئلة على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وتركز أيضًا على قياس مخرجات التعلم لدى الطلاب.

عدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحانات تشمل أجزاء المقرر الدراسي ولا تشمل أي أجزاء من خارجه، موضحًا أنه تم تدريب الطلاب خلال الفصل الدراسي على كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم، وليس الحفظ والتلقين.

ونوه ياسر أنس، إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول، أو أي كتاب مدرسي أو أي مذكرات خارجية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت الموافق 21 مايو الجاري لمدة ساعتين ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الاثنين الموافق 23 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري لمدة ساعة واحدة.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 25 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 25 مايو الجاري لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يوم الخميس الموافق 26 مايو لمدة ساعتين.