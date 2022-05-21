طلاب «أولى ثانوي» يؤدون امتحانات الفيزياء والفلسفة والمنطق ورقيا وإلكترونيا

يؤدي اليوم السبت الموافق 21 مايو الجاري، طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي تعقد ورقيًا وإلكترونيًا، وفقًا للجدول المعلن سابقًا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، أن الامتحان الورقي تم وضعه من قبل الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أما عن الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد والتي تعقد على جهاز «التابلت»، جرى وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ورقة مفاهيم لكل مادة

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تسليم ورق المفاهيم للطلاب مع ورقة الأسئلة في بداية الامتحان، والسماح للطلاب الكتابة عليها واستخدمها كمسودة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مواصفات ورقة الامتحان للأسئلة المقالية لمادة الفيزياء هي سؤال مقالي بدرجتين على المستوى المعرفي تطبيق، ويتضمن نتائج التعلم يقارن بين طاقة الحركة وطاقة الوضع، وسؤال مقالي بدرجتين على المستوى المعرفي تطبيق ويتضمن نتائج التعلم يطبق تغيرات طاقة الوضع والحركة عند قذف جسم إلى أعلى، ويعتبر كمثال لقانون بقاء الطاقة وسؤال مقالي بدرجتين على المستوي المعرفي وتكون نتائج التعلم يحسب القوة الجاذبية المركزية.

مواصفات الامتحان

وأشارت إلى أن مواصفات امتحان الفلسفة للصف الأول الثانوي هي أن تكون الأسئلة المقالية بنسبة 30% مقال قصير «صياغات متنوعة» وتكون الأسئلة الموضوعية بنسبة 70% اختيار من متعدد، ويقيس الامتحان المستويات المعرفية بنسبة 50% للفهم و40% للتطبيق، و10 للمستويات العليا.

وشددت على أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعة ونصف، ويراعى 10 دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعتها وأن تكون الدرجة الكبرى للفصلين الدراسيين معًا من 20 درجة، والدرجة الصغرى من 10 درجات.