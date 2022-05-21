انطلاق الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية 2022

تنطلق اليوم السبت الموافق 21 مايو الجاري، الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وتنطلق الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وحتى يوم الخميس 9 يونيو 2022.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات بضرورة تشكيل غرفة عمليات أثناء الامتحانات، لمتابعة سيرها والمشكلات التي تعوق سيرها على أن تشكل هذه الغرفة من مدير المديرية، ومدير عام التعليم الفني ومسؤول أمن المديرية ومسؤول الاستراحات وعمومي کل نوعيات التعليم الفني.

مهام غرفة العمليات المركزية

وأضافت الوزارة في خطاب للمديريات، أن غرفة العمليات المركزية مسؤولة عن متابعة وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير أعمال الامتحان، ومتابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة، وتوزيع وتجميع كراسات الإجابة الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 62196 طالبًا بمختلف النوعيات والتخصصات موزعين على 223 لجنة، مؤكدًا أنه جرى التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، وألا يتجاوز عدد الطلاب من 14 - 16 طالبًا بكل لجنة فرعية.

تخصيص 54 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة

وأضاف «سلومة» في بيان له، أنه جرى تخصيص 54 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة، ووجه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التعاون المثمر مع رؤساء لجان الامتحانات والحرص على حل كافة المشكلات التي تواجههم وتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان، ونبه على رؤساء اللجان بعدم دخول أي طالب بهاتف محمول.

كوأكد على جاهزية المعامل وأجهزة الحاسب الآلي والمُعدات لأداء الامتحانات وإعلان الجداول للطلاب والإرشادات إلى اللجان بمكان واضح.