الشباب والرياضة: مشاركة كثيفة للطلاب بالقوافل التعليمية بقرى حياة كريمة بأسيوط وقنا

واصلت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، بقسميها العلمي والأدبي، لليوم الثاني على التوالي، في محافظتي أسيوط وقنا، ضمن قطار القوافل التعليمية بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويحمل مشروع القوافل التعليمية، للعام التاسع علي التوالي، شعار «الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل»، ذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وشهدت قاعات مراكز الشباب والمدارس المخطط لها تنفيذ الفعاليات، مشاركة كثيفة لـ8500 طالبًا وطالبة، بواقع مشاركة 5500 طالبا بأسيوط، مشاركة 3000 طالبا بقنا.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإلاقبال الكبير من جانب الطلاب وانتظام المحاضرات، وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية في إطار حياة كريمة ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

ثمن «صبحي» النهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة، لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، لأنه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.

كما وجه، جميع القائمين علي التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية «زووم» لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظتين لتعظيم الاستفادة للجميع.

يذكر أن مشروع القوافل التعليمية، تنفذ فعالياته في 12 محافظة، ويستهدف 70 ألف طالبًا وطالبة، وكان قد شهدت المراجعات ضمن اليوم الأول، حضور ومشاركة كثيفة لـ5500 طالبًا وطالبة، بواقع مشاركة 3000 بأسيوط، مشاركة 2500 في قنا، ويوجد تواصل دائم مع الأستاذ سيد مصطفى، المشرف العام على القوافل التعليمية.