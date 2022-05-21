«القوى العاملة»: التفتيش على 676 منشأة يعمل بها 3289 عاملا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنَّه جرى التفتيش على 676 منشأة بها 3289 عاملًا، إذ أوضح ياسر عيد وكيل المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال أبريل الماضي، أنَّ المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 676 منشأة (دوري - حملات) يعمل بها 3289 عاملا، وعمل 40 حملة تفتيشية، ما أسفر عن تحرير 89 محضراً للمنشآت المخالفة.

10 شكاوى إلكترونية

ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه جرى تلقي 10 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، وتم بحث 8 شكاوى منها، وتبقى شكويان ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 20 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وفى مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهني، استفاد منها 22 متدرب ومتدربة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 647 منشأة وإعادة التفتيش على 732 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 208 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ329 منشأة لإزالة المخالفات.

وحسب سعفان، كما تمّ تلقي 173 شكوى في نفس المجال، وتم استيفاء 28 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ22 شكوى، و123 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

20 ندوة توعية

وحسب التقرير، تمّ عقد 20 ندوة توعية ومنح 3 تراخيص لمنشآت، وعمل 121 قياسات ميدانية لـ 51 منشأة، كما تم التفتيش على 647 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).