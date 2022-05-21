الإسكندرية تخصص 8 خطوط هاتفية لتلقى شكاوى المصطافين

مع انتهاء موسم الامتحانات النهائية للصفوف الابتدائية والإعدادية للنقل، تستعد عروس البحر المتوسط محافظة الإسكندرية لموسم صيف 2022، باستقبال المصيفين من جميع أنحاء محافظات ومدن الجمهورية.

وفي إطار تحقيق موسم ناجح، ناشدت محافظة الاسكندرية، المصيفين بالالتزام بدفع أسعار دخول الشواطي فقط، وهي الأسعار التي اعتمدها محافظة الإسكندرية ومعلقة على المدخل الخاص بكل شاطئ على حدة من شواطئ الإسكندرية.

8 أرقام لاستقبال الشكاوى

وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن طريق صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن تخصيصها 8 خطوط هاتفية، للتواصل المباشر بين المصيفين لاتخاذ اللازم ضد أي شكاوى تصل إليها من وجود أسعار مختلفة على الشواطئ غير المعلن عنها من جانب المحافظة.

وطالبت المحافظة المصطافين بعدم الخضوع لأي عمليات استغلال من جانب مستاجري الشواطئ أو حتى القيام بدفع أي إكراميات زائدة عن الأسعار المخصصة تم فرضها عليهم لدخول الشاطئ أو لتأجير الشماسي وغير من المستلزمات، أو في حالة وجود أي مخالفة أخرى على الشواطئ.

وذكرت المحافظة أنه في حالة وجود أي مخالفة على الشواطئ أو شكوى من المصييفين في قطاع شرق الإسكندرية، بداية من شاطي طاحونة المندرة وحتى شاطئ رأس التين، يتم الاتصال على الأرقام التالية: «01289252668- 01501297888-01270746490-01119555946».

وفي حالة وجود أي تجاوز أو شكوى على شواطئ القطاع الغربي في المحافظة، يرجى الاتصال على الأرقام التالية: «01220030103 - 01222265034 - 01225267276 - 01203986324».

ضوابط وإجراءات احترازية على الشواطئ

وأكدت المحافظة، أنه في حالة ورود الشكوى على الفور سيتحرك مفتش المحافظة الموجود في المنتطقة للوصول إلى الشاطئ الذي يشهد المخالفة، مع تأكيد ضرورة إرسال الشكوى على الفور وليس الانتظار لحين مغادرة الشاطئ في نهاية اليوم.

يذكر أن محافظة الإسكندرية وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية على الشواطئ وهي كالتالي:

- التباعد المكاني بين الشماسي.

- القيام بعمليات التعقيم المستمر للممرات والبوابات، ودوراة مياه.

- توافير أسطوانات أكسيجين بالوحدات الطبية بكل الشواطئ.

- ضرورة ارتداء العاملين بالشاطئ للكمامات.

- إلزام كل مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الشواطئ، مع قيام المحافظة بتوقيع الغرامات على المخالفين منهم.