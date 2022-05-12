الإسكندرية تستعد للصيف بمزايدة لتأجير الشواطئ والكافيهات.. اعرف التفاصيل

على قدم وساق، تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم صيف 2022، والذي يبدأ في مطلع الشهر المقبل، بعد انتهاء امتحانات آخر العام الدراسي لعدد كبير من الصفوف الدراسية المختلفة، حيث تستقبل المدينة الساحلية العدد الأكبر من المصطافين فى مصر كل عام.

وفي إطار هذه الاستعدادات، أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مزايدة علنية لتأجير عدد من الشواطئ والكافيهات والكافتيريات في مناطق مختلفة بأحياء المحافظة الشاطئية العريقة.

وأشار الإعلان الخاص بالمزايدة إلى أن الطرح سيكون بحق استغلال عدد من المواقع المختلفة بالمدينة، والذي ستُعقد من خلال عدة جلسات علنية مختلفة.

جلسة يوم الثلاثاء 24 مايو 2022

- مزايدة علنية بخصوص مطعم وكافتيريا مبنى ستانلي «الجزء العلوي»، والقائم بنطاق حي شرق.

- قيمة التأمين المؤقت مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والموصفات 2000 جنيه.

جلسة يوم الأربعاء 25 مايو 2022

- مطعم وكافتيريا شاطئ ستانلي والمنط والكبائن فى الحوض الغربي، والمنطقة أسفل كوبري ستانلي من الناحية الغربية، بنطاق حي شرق.

- قيمة التامين المؤقت للمزاد 2 مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 3000 جنيه.

جلسة يوم الخميس 26 مايو 2022

- مزايدة علنية علي شاطئ الزهو، بنطاق حي العجمي.

- منفذ شاطئ شهر العسل العام، بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والموصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الأحد 29 مايو 2022

- شاطئ ميامي العام «تشغيل ليلي»، إضافة إلى المنفذ النهاري، بجانب تأجير الألعاب المائية، ومنفذ بيع الخردوات، وذلك بنطام حي المنتزه ثاني.

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والموصفات 299 جنيها.

ومن المقرر في نفس الجلسة أيضا طرح مزيدة علنية على كل من:

- حق بيع الخردوات بشاطئ أبو قير، بنطاق حي المنتزه ثاني.

- قيمة التأمين 10 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والموصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الاثنين 30 مايو 2022

- حق انتفاع 20 كابينة على شاطئ ستانلي، بنطاق حى شرق.

- قيمة التأمين المؤقت لدخول العطاء على الكابينة الواحدة 6000 جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والموصفات 299 جنيها.

شروط المزيدات

- تُقدم الطلبات لشراء كراسات الشروطن بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محفافظة الاسكندرية، والكائن بجوار مدخل سموحة، أمام نادي الاتحاد.

- يسدد قيمة التأمين المؤقت بشكل كامل.