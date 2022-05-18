وليد منصور يستعد لطرح 7 أعمال جديدة مع عدد من النجوم في صيف 2022

يستعد المنتج وليد منصور، لطرح عدد من الأغاني مع عدد من نجوم مصر، بداية من مطلع الشهر المُقبل، أولها أغنية جديدة للنجم حمادة هلال، بأغنية جديدة تحمل اسم «تكا تكا» من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، توزيع هاني ربيع ومن إنتاج وليد منصور.

دياب يعود بأغنيتين جديديتين مع وليد منصور

كما يتعاون مع النجم دياب، بأغنيتين الأولى «ياتي ياتي» من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان غريب وتوزيع توما وأغنية ثانية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين وتوزيع وسام عبدالمنعم، سوف يتم الإعلان عنها قريبًا، والأغنيتين من إنتاج وليد منصور الذي يراهن على عودة قوية لدياب.

تفاصيل أغنية هيثم شاكر مع وليد منصور

رابع أغنيات صيف 2022 من إنتاج تالنت بيتس وليد منصور فتحمل توقيع النجم هيثم شاكر في أغنية بعنوان «بالإذن» من كلمات وائل توفيق وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتعاون وليد منصور مع الفنانة مي سليم بأغنية «أنا جيت» من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، أما عن مفاجآت وليد منصور بصيف 2022 فهو تعاون مع المطربة السورية لميس كان صاحبة النجاحات الساحقة لأغانيها عربيا وعالميا منها أغنية «مسيطرة» بأغنية جديدة وهي «شغل سينما» من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وسام عبدالمنعم.

على صعيد آخر يشهد موسم صيف 2022 عودة قوية لحفلات كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث صرح وليد منصور بتوقيع عقود عدد 6 حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي لموسم صيف 2022 بجولف بورتو مارينا التي عادت بقرار من الدكتور حسني هاني بإعادة موسم حفلات جولف بورتو مارينا.