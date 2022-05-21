مدير مشروع مستقبل مصر: الانتهاء من زراعة 150 ألف فدان نوفمبر الماضي

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، إنه جرى استصلاح وزراعة 40 ألف فدان في المشروع عام 2018، ثم جرى التوسع والنمو الزراعي لتصبح 110 آلاف فدان في 2019، ثم جرى التوسع في مساحة إضافية في عام 2020 بمساحة 200 ألف فدان.

وأضاف «الغنام»، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في فبراير 2021 وجه الرئيس السيسي بزراعة 150 ألف فدان جرى الانتهاء منها في نوفمبر 2021 ليصبح إجمالي الأراضي المستصلحة 350 ألف فدان.

استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان شرق طريق مصر إسكندرية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه باستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي «البريجات»، وكانت مدة التنفيذ خلال 3 أشهر.

ولفت أنه جرى استصلاح الأراضي الزراعية في مشروع مستقبل مصر وفقا لأعلى معايير الجودة مع مراعاة سرعة التنفيذ سواء الخاصة بمرحلة البنية التحتية وزراعة المساحة الكبيرة المتصلة، واستخدام أنظمة الزراعة الحديثة، وحسن إدارة الطاقة والمياه.

مشروع «مستقبل مصر» سيوفر 5 ملايين فرصة عمل

وكان الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد صرح بأنه جرى زراعة 300 ألف فدان بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» حتى الآن، ومعظم المحاصيل الإستراتيجية يجري زراعتها في المشروع مثل بنجر السكر والقمح في الشتاء أو الذرة، ما سيعمل على سد الفجوة الغذائية، موضحا أن ما استصلحته مصر من الأراضي الزراعية خلال السبع سنوات الماضية يساوي ما استصلحته مصر على مدار الستين سنة الماضية، فمشروع «مستقبل مصر» سيوفر 5 ملايين فرصة عمل، على الأقل وسيوفر فرص عمل مباشرة للفدان الواحد، ونحو من 3 لـ5 فرص عمل غير مباشرة، من النقل والتسويق والتجارة والحفظ والتعبئة والتغليف.