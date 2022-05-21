مصطفى كامل ممنوع من التدخين والانفعال بأوامر طبية

يخضع الفنان مصطفى كامل، للعلاج داخل منزله حاليًا، ويستعد لقضاء فترة من الراحة بعيدًا عن ضغوط العمل والتوتر والإجهاد الذي عانى منه خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الأزمة الصحية التي ألمَت به أمس الجمعة، واستدعت نقله إلى المستشفى.

مصطفى كامل يتصدر محركات البحث

ونصح الأطباء الفنان مصطفى كامل، حسب مصادر مقربة منه، ضرورة الابتعاد عن التدخين أو تقليله في الوقت الحالي، محذرين إياه من التدخين بشراهة خصوصًا وأن الأمر قد يؤثر سلبًا على حالته الصحية، نظرًا لإصابته منذ عدة شهور بفيروس كورونا، كما طالبه الأطباء بضرورة الاهتمام بصحته والبعد عن الانفعال والإجهاد الزائد في العمل.

وقال الملحن حسن دنيا لـ «الوطن»، إن خروج مصطفى كامل من المستشفى وعودته إلى منزله، أسعد اصدقاءه ومحبيه، بعد حالة الخوف التي انتابت الجميع، مؤكدًا أن التشخيص المبدئي للحالة كان سببها الإجهاد والتوتر والتدخين الكثير.

شعر بالتعب أثناء قيادة السيارة

وأشار إلى أن مصطفى كامل، موجود حاليًا داخل منزله ويتلقى العلاج اللازم، قبل استئناف نشاطه الفني بالعمل على الانتهاء من عدد بعض الأغنيات لطرحها قريبًا.

وكان الفنان مصطفى كامل، قد تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، إثر انتشار صورة له وهو مستلقيًا على سرير داخل إحدى المستشفيات، نشرها بعض أصدقاءه على السوشيال ميديا طالبين من جمهوره ومحبيه الدعاء له لتجاوز أزمته الصحية.

وكان مصطفى كامل يقود سيارته على إحدى الطرق السريعة، وشعر ببعض التعب والإجهاد، واتصل هاتفيًا بنجله الذي حضر إليه وقام بنقله إلى المستشفى، وتم عمل الإسعافات الأولية له، ومغادرته المستشفى مع نصائح الأطباء له بضرورة الراحة التامة والابتعاد عن الانفعال والإجهاد.