«حلوة حياتي».. أغنية جديدة لـ مصطفى كامل.. (فيديو)

طرح الفنان مصطفى كامل، أغنية جديدة تحمل اسم «حلوة حياتي»، مساء اليوم الأربعاء، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تُعد سادس أغاني ألبومه الجديد.

أغنية حلوة حياتي، من كلمات وألحان وغناء مصطفى كامل، وتوزيع باسم منير، وتقول كلماتها: «ياللى عـشت سنين حياتى الحلوة، من أول لقاك، ياللى قلبى من ملايين البشر اختار هواك.. حلوة حياتى معاك من بدايتها ولنهايتها.. كل حاجة وياك ياحبيبى حبيتها.. كل لحظة معاك أنا عمرى ما نسيتها.. حلوة وأنا جوه حضنك في فرحك في حزنك.. حلوة بحرتك حلوة بغـيرتك حلوة بلحظة لقاك.. حلوة وياك يا قلبى طول ما أنت جنبى، ياحظى الحلو وبختى الحلو ان أنا قلبى في يوم لقاك، يا أغلى من حياتى وعمرى ونورعنيا يا أنت أجمل هدية طلعت بيها من الحياه، حبيبى اللى أحلوت دنيتى من يوم لقاه».

وكان الفنان مصطفى كامل، احتفل بعيد ميلاده قبل أيام، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

وكان من بين الحضور حكيم ومحمود الليثي ومحمد رشاد وعمر كمال وحمزة الصغير وأحمد عبده وأحمد العيسوي ومحمود الحسيني، فضلا عن عائلة مصطفى كامل.

وكان مصطفى كامل طرح رابع أغاني ألبومه الجديد «وجع قلبي» وتحمل اسم «نفسي ثم نفسي» من كلمات هشام عبد الحليم وألحان حسن سراج وتوزيع أحمد باريتون، وتعد الأغنية لونا جديدا على كامل لم يقدمه قبل ذلك.