الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022.. الرابط والخطوات

يرغب العديد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في معرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا بأسهل وأسرع الطرق ومن المنزل دون عناء الوقوف في طوابير المصالح الحكومية، لذا تستعرض «الوطن» طرق الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 سواء رابط موقع النيابة العامة أو خطوات الاستعلام.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة المخصص لخدمات المرور المختلفة، والذي يمكن لكافة المواطنين الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

1 - يجب في البداية الدخول إلى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع «خدمات المرور».

3 - يتم اختيار «الاستعلامات» والضغط على أيقونة باسم «استمرار» الموجودة أسفلها.

4 - يظهر على الفور اختياران سواء الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، ويجب عليك الاختيار بين الخيارين وفقاً لما تحتاج إلى الاستعلام عنه، ثم الضغط على أيقونة «استمرار».

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

5 - على سبيل المثال: في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم الضغط عليها، ثم ستظهر النافذة الجديدة المخصصة لها.

6 - يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي يأتي من أبرزها الاختيار بشأن اللوحة ما بين «حروف وأرقام» أم «أرقام فقط».

7 - ثم يجب عليك كتابة رقم الرخصة كاملا.

8 - في الخطوة الأخيرة وبعد كتابة جميع البيانات المطلوبة، ينبغي عليك الضغط على أيقونة باسم «إجمالي مخالفات المرور».

9 - بعد انتهاء كافة الخطوات السابقة سوف يظهر أمامك على الفور بيان كامل بالمخالفات الموجودة على السيارة.