كيفية استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة.. اعرف الخطوات والرسوم

استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة، أمرا ربما يشغل بال الكثيرين وتحديدًا المقبلين على شراء سيارة جديدة، فالغالبية العظمى من المواطنين لا يعرفون الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول عليها، ولذلك زادت عمليات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية عبر محرك البحث «جوجل» عن الإجراء المتبع.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح كيفية استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة، على النحو التالي:

استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة

وتتضمن خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة وفقا لـ الإدارة العامة للمرور، ما يلي:

1- على الراغب في استخراج رخصة قيادة لأول مرة، الذهاب لوحدة المرور التابعة لمحل إقامته المدون في البطاقة الشخصية.

2- في الخطوة التالية، يتم تقديم المستندات التالية للموظف المختص، وهي:

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل، وتقديم صورة من شهادة التخرج أيضا مع الاطلاع على الأصل، وتقديم طلب للحصول على الرخصة بنموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور، فضلا عن تقديم 4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم، وأخيرا يجب تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

3- في الخطوة التالية، بعد تقديم المستندات المطلوبة، يجب اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور، ودفع الرسوم المقررة، ثم الحصول على رخصة القيادة في الموعد الذي يحدده المرور.

قيمة استخراج رخصة قيادة

ووضعت المرور رسوم لاستخراج رخصة القيادة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- 105 جنيهات رسم استمارة بيانات.

- 15 جنيها طابع شرطة.

- 10 جنيهات رسم اختبار إشارات.

- 20 جنيها رسم نموذح 256 لطلب الحصول على الرخصة.

- 285 جنيها رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم.

- 35 جنيها رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة.

- 615 جنيها رسم الضريبة رخصة القيادة شامل رسوم التامين وتنمية موارد الدولة.