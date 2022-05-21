سمير صبري يتحدث عن الوحدة قبل رحيله: «مش لاقي ونس»

بكلمات مؤثرة نعى كثير من الفنانين الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا، ظهر يوم أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، وخاصة أنه كان صديقا مقربا ومحببا للجميع، وكان يحرص على أن يتواجد مع أصدقائه طوال الوقت ليعوضوه عن وحدته.

وبالفعل سبق وتحدث الفنان سمير صبري قبل رحيله عن الوحدة التي كان يعيشها، وذلك في أحد اللقاءات التليفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة التي وجهت له سؤالا عن سبب وحدته فرد عليها قائلا: «أنا مش وحيد أنا ثروتي في أصحابي، وفى أهلي دي الثروة الحقيقة غير التاريخ الفني بتاعي».

سمير صبري يتحدث عن الونس في حياته

ولكن تعيد الإعلامية بسمة وهبة السؤال عليه مرة أخرى عن من هو ونس الفنان سمير صبرى ليرد قائلا: «الزمن اللي أنا عيشته، الناس الحلوة اللي أنا دخلت الوسط الفني وعرفتهم، أساتذتي اللي علموني الكلمة والسؤال والبحث، إزاي أبقى عارف أحترم وقت المتلقي».

ولكن كشف الفنان سمير صبري بأنه بالفعل لا يوجد شخص هو الونس في حياته قائلا: «أنا بكابر إن أنا مش محتاج الونس بس يمكن من جوايا فعلا أنا محتاج الونس، وكل واحد محتاج هذا الونس إذن الونس يستحق، لأن ممكن ساعات الونس تبقى مش طيقاه».

وأكد الفنان سمير صبري، أنه لم يجد الونس، حيث قال: «مش لاقي الونس وأنا مش قاصد إن أقول كلام يوجع».

وفاة الفنان سمير صبري

يذكر أن الفنان سمير صبري كان قد رحل عن عالمنا ظهر يوم أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض أثناء تواجده في أحد الفنادق في منطقة الزمالك.