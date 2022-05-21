«الحياة» تذيع آخر لقاء تليفزيوني للفنان الراحل سمير صبري

قررت شبكة قنوات «الحياة»، إذاعة آخر حوار تليفزيوني للفنان الراحل سمير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، ويذاع اللقاء على حلقتين في العاشرة مساء غدٍ الأحد والإثنين، والذي كشف فيه للمرة الأولى عن وصيته.

وتقام اليوم صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بينما يتجه المشيعون بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية لإجراء مراسم الدفن في مقابر العائلة، وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن عزاء سمير صبري سيقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الإثنين المقبل.

الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل سمير صبري

سيطرت حالة واسعة من الحزن على الفنانين بعد رحيل الفنان سمير صبري، صباح أمس عن عمر يناهز الـ85 عاما، في أحد الفنادق الكبرى، وحرص عدد كبير من الفنانين على الذهاب إلى الفندق لوداعه للمرة الأخيرة كان من بينهم يسرا، أشرف زكي، لقاء سويدان، سمير أحمد بالإضافة إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وعدد من قيادات الوزارة.

تفاصيل اللقاء التليفزيوني الأخير للفنان الراحل سمير صبري

ويكشف الفنان الراحل سمير صبري، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي عددا من التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية ومسيرته الفنية، ويتحدث عن زوجته ونجله وأحفاده الثلاثة، وعن قصة حبه للفنانة نيللي، بالإضافة إلى شائعات زواجه من الفنانة سماح أنور.

كما تتناول الحلقة الكشف عن الظلم الذي تعرض له بعدما منعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات من العمل، كما فجر العديد من المفاجآت عن الحياة الشخصية للمشاهير وكواليس أعمالهم الفنية التي كان شاهد عليها، من بينها قصة الزواج السري في حياة أم كلثوم والكواليس الخفية في علاقتها بالموسيقار محمد عبدالوهاب، كما كشف عن الأسباب الحقيقية لاعتزال الفنانة شادية التي لم تعلن عنها.