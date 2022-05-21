تشييع جثمان الفنان سمير صبري إلى مثواه الأخير ظهر اليوم

حالة كبيرة من الحزن تخيم على الوسط الفني بأكمله بعد وفاة ظهر أمس الجمعة الفنان الكبير سمير صبري أثناء تواجده في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

تقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير سمير صبري بعد ظهر اليوم السبت، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وبعدها ينقل الجثمان إلى مثواه الأخير ليتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية.

تشييع جثمان الفنان سمير صبري

وكان قد رحل عن عالمنا الفنان سمير صبرى ظهر أمس الجمعة بعد صراع مع المرض، وتوافد إلى الفندق الذي توفي فيه الفنان الكبير عدد من الفنانين لإنهاء إجراءات الدفن ومن بينهم الفنانة يسرا ونهال عنبر ولقاء سويدان ودكتور أشرف زكي وعدد آخر من الفنانين.

وبعد إنهاء الإجراءات تم نقل جثمان الفنان سمير صبري إلى مستشفى العجوزة لوضعه في ثلاجة الموتى، وبدأ صباح اليوم إجراءات الغسل ليتجه الجثمان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لصلاة الجنازة عليه.

آخر أعمال الفنان سمير صبري

يذكر أن أخر الأعمال السينمائية التي شارك بها الفنان سمير صبري فيلم طلعت حرب 2، الذي شارك فيه بجانب أحمد مجدي وسهر الصايغ وعبير صبري وميار الغيطي وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد مجدي.

وشارك الفيلم في أكثر من مهرجان فني كان آخرها مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ولكن حينها تغيب الفنان سمير صبري بسبب تعرضه لوعكة صحية وتواجد في المستشفى لإجراء عملية جراحية.