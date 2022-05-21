قصة تعامل سمير صبري مع الجاسوسة إنشراح: الضيف هو المهم

نشر برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتفزيون المصري، جزءًا من حوار سابق للفنان الراحل سمير صبري مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي حكى فيه «صبري» عن كواليس حواره الشهير مع الجاسوسة انشراح، وسلوكه معها.

واستغرب الإبراشي من رقة سمير صبري مع الجاسوسة انشراح، وطلبه منديل لها ومياة ليرد عليه سمير صبري: «لازم تاخده على حجرك في الأول، وتخليه يطمن لك، وأنا مش جايبه أهزأه ولا استعرض معلوماتي، وإن معلوماتي أحسن من معلوماته».

الضيف هو المهم وهو البطل

وتحدث سمير صبري عما تعلمه في الإعلام: «إحنا اتعلمنا من الأساتذة اللي علمونا ان الضيف أهم منك، وده اسمه ضيفك سواء كان غفيرًا أو وزيرًا هو المهم وهو البطل مش أنت»، مضيفًا: «من الإذاعين اللي علموني في بداية حياتي الأستاذ طاهر أبوزيد والأستاذ طاهر كان ممكن ياخد أي راجل في الشارع عادي جدًا ويخلق منه بطل الحدوتة، وبطل الحلقة كلها».

وتابع: «آمال فهمي أستاذتي في الحوار كانت تستطيع تنزل الشارع وتقابل حد وتخلق منه حدوته مش مجهزاها ولا موضباها».

وشدد سمير صبري على أهمية الضيف، قائلًا: «لو حسيت دائمًا إن ضيفك أهم منك والمتفرج اللي قدام الكاميرا عايز يعرف حاجات عنه مش عنك، وعايز يعرف أكتر معلومات عنه هو»، مضيفًا: «كانت الأستاذة العظيمة تماضر توفيق كانت دايمًا تقولي حط نفسك مكان المتفرج اللي قاعد في البيت، عايز يسأل عن إيه»، مختتمًا: «إحنا كان حظنا حلو لأن الأساتذة اللي علمونا كانوا عظماء جدًا جدًا وعمالقة».