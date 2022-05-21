«الصحة» توضح كيفية إنقاص الوزن لمرضى الكبد وتحذر من «الرز والعيش»

قدمت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، مجموعة من الإرشادات والتعليمات الخاصة بكيفية انقاص الوزن لمرضى الكبد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد لإنقاص الوزن لمرضى الكبد؛ إنه لابد من التقليل من المواد النشوية مثل الأرز والعيش، فضلا عن ضرورة التقليل من إضافة الدهون للوجبات الغذائية.

لمرضى الكبد.. كيفية انقاص الوزن

وأضافت الوزارة أنه لابد من الاعتماد على تناول الدهون الصحية، والالتزام بكمية البروتين المحددة لمرضى الكبد، مشيرة إلى الاعتماد بشكل كبير على الخضروات والفواكه الطازجة وممارسة الرياضة بشكل مستمر كل يوم على مدار مصف ساعة كل حالة مرضية تختار الرياضة الصحية المناسبة لها.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضروة المشاركة في مبادرة الرئيس الكشف المبكر عن سرطان الكبد، مؤكدة أن الكشف والعلاج مجاني ولا يتحمل المريض أي أعباء مادية، لافتة إلى أن المبادرة تقدم خدماتها إلى 130 ألف مواطن مجانا ضمن مبادرة متابعة مرضى التليف الكبدي.

مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد لا يقتصر دورها فقط على تقديم الرعاية الصحية فقط بل أنها تعمل على الحد من الإصابات الجديدة لمرض الكبد، ونشر الوعي تجاه المرض والحد من المضاعفات وتقليل مضاعفات الإصابة بسرطان الكبد، لافتة إلى أن الفيروسات الكبدية هي أهم الفيروسات التي تسبب الوفيات الناتجة عن الأورام.

وطالبت وزارة الصحة والسكان التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة له، لاستقبال كل التساؤلات واستفسارات المواطنين بشأن كل الأمراض المعدية وغير المعدية والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.