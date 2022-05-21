«الصحة»: الرضاعة الطبيعية تحمي السيدات من سرطان الثدي

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة سؤالا حول علاقة الرضاعة الطبيعية والإصابة بسرطان الثدي، وقامت الوزارة بالرد على السؤال من خلال منشور رسمي لها وزعته على مديريات الشؤون الصحية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق رؤية الرئيس في النهوض بالصحة العامة للمواطنين ونشر التوعية.

الرضاعة الطبيعية وسرطان الثدي

وقالت الوزارة إن الرضاعة الطبيعية تحمي السيدات من الإصابة بسرطان الثدي، مناشدة السيدات الحوامل بضرورة العمل على إرضاع الجنين بقدر الإمكان بطريقة طبيعية لأنها تحمي الأم من الإصابة بسرطان الثدي، متابعة يمكن المشاركة في مبادرة سرطان الثدي عن طريق زيارة أقرب وحدة صحية، مؤكدة الكشف والعلاج في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانية والمتابعة أيضا لا تتحمل السيدات فيها أي أعباء مالية.

وأوضحت وزارة الصحة في منشورها أن مصر تتبع أحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وعن مواعيد عمل المبادرة، قالت مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا من يوم السبت وحتى يوم الخميس فقط.

الكشف عن 25 مليون سيدة ضمن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي

وكشفت الوزارة عن الكشف عن ما يقرب من 25 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المبادرة تسعى إلى الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية تحت شعار 100 مليون صحة، وتم تحويل 114 حالة على المستشفيات المتخصصة بحيث وجد أنهم بحاجة إلى إعادة الكشف مرة أخرى.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من السيدات المشاركات في المبادرة ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن المنحنى الوبائي للفيروس يشهد انخفاضا ملحوظا وتعمل جاهدة للحفاظ على هذا الاستقرار.